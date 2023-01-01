درهم مغربي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل MAD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٠٬١٠٤٫٥٠ cve

1.00000 MAD = 10.10450 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 20:5 UTC
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MAD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437451.661990.964218.3785
1GBP1.1531411.22925102.1751.657581.916511.1118521.193
1USD0.93810.813504183.121.348451.559090.904517.2406
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622290.01875710.01088190.207418

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / اسكودو الرأس الأخضر
1 MAD10.10450 CVE
5 MAD50.52250 CVE
10 MAD101.04500 CVE
20 MAD202.09000 CVE
50 MAD505.22500 CVE
100 MAD1010.45000 CVE
250 MAD2526.12500 CVE
500 MAD5052.25000 CVE
1000 MAD10104.50000 CVE
2000 MAD20209.00000 CVE
5000 MAD50522.50000 CVE
10000 MAD101045.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدرهم المغربي
1 CVE0.09897 MAD
5 CVE0.49483 MAD
10 CVE0.98965 MAD
20 CVE1.97931 MAD
50 CVE4.94827 MAD
100 CVE9.89655 MAD
250 CVE24.74137 MAD
500 CVE49.48275 MAD
1000 CVE98.96550 MAD
2000 CVE197.93100 MAD
5000 CVE494.82750 MAD
10000 CVE989.65500 MAD