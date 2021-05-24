250 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم مغربي

تحويل CVE إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

250 cve
24.21 mad

Esc1.000 CVE = د.م.0.09684 MAD

Mid-market exchange rate at 18:59
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CVE إلى MAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7451.5011.6590.94620.834
1 GBP1.16811.277107.1811.7541.9381.10524.339
1 USD0.9150.783183.9351.3741.5180.86519.06
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدرهم المغربي
1 CVE٠٫٠٩٦٨٤ MAD
5 CVE٠٫٤٨٤١٩ MAD
10 CVE٠٫٩٦٨٣٩ MAD
20 CVE١٫٩٣٦٧٨ MAD
50 CVE٤٫٨٤١٩٥ MAD
100 CVE٩٫٦٨٣٨٩ MAD
250 CVE٢٤٫٢٠٩٧٣ MAD
500 CVE٤٨٫٤١٩٤٥ MAD
1000 CVE٩٦٫٨٣٨٩٠ MAD
2000 CVE١٩٣٫٦٧٧٨٠ MAD
5000 CVE٤٨٤٫١٩٤٥٠ MAD
10000 CVE٩٦٨٫٣٨٩٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / اسكودو الرأس الأخضر
1 MAD١٠٫٣٢٦٤٠ CVE
5 MAD٥١٫٦٣٢٠٠ CVE
10 MAD١٠٣٫٢٦٤٠٠ CVE
20 MAD٢٠٦٫٥٢٨٠٠ CVE
50 MAD٥١٦٫٣٢٠٠٠ CVE
100 MAD١٬٠٣٢٫٦٤٠٠٠ CVE
250 MAD٢٬٥٨١٫٦٠٠٠٠ CVE
500 MAD٥٬١٦٣٫٢٠٠٠٠ CVE
1000 MAD١٠٬٣٢٦٫٤٠٠٠٠ CVE
2000 MAD٢٠٬٦٥٢٫٨٠٠٠٠ CVE
5000 MAD٥١٬٦٣٢٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 MAD١٠٣٬٢٦٤٫٠٠٠٠٠ CVE