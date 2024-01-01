Fas dirheminden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile MAD → CVE çevirin

1.000 mad
10.244 cve

1.00000 MAD = 10.24400 CVE

11:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855461.0736589.15711.453781.652150.9483218.3261
1 GBP1.1689611.25505104.2211.69941.931291.1085521.4224
1 USD0.93140.796781183.04111.354051.538820.8832517.069
1 INR0.01121620.009595020.012042210.01630580.01853080.01063630.205549

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cape Verde Escudosu
1 MAD10.24400 CVE
5 MAD51.22000 CVE
10 MAD102.44000 CVE
20 MAD204.88000 CVE
50 MAD512.20000 CVE
100 MAD1024.40000 CVE
250 MAD2561.00000 CVE
500 MAD5122.00000 CVE
1000 MAD10244.00000 CVE
2000 MAD20488.00000 CVE
5000 MAD51220.00000 CVE
10000 MAD102440.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Fas Dirhemi
1 CVE0.09762 MAD
5 CVE0.48809 MAD
10 CVE0.97618 MAD
20 CVE1.95236 MAD
50 CVE4.88090 MAD
100 CVE9.76180 MAD
250 CVE24.40450 MAD
500 CVE48.80900 MAD
1000 CVE97.61800 MAD
2000 CVE195.23600 MAD
5000 CVE488.09000 MAD
10000 CVE976.18000 MAD