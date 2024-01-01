10 Fas dirheminden Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile MAD → CVE çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Loading
|1 MAD → CVE
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|10,3957
|10,4104
|Düşük
|10,2888
|10,2077
|Ortalama
|10,3378
|10,3094
|Değişim
|-0.15%
|0.50%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → CVE istatistikleri
MAD → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,3957, en düşük 10,2888 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,3378 oldu. MAD → CVE kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.
MAD → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,4104, en düşük 10,2077 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,3094 oldu. MAD → CVE kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cape Verde Escudosu
|1 MAD
|10,31410 CVE
|5 MAD
|51,57050 CVE
|10 MAD
|103,14100 CVE
|20 MAD
|206,28200 CVE
|50 MAD
|515,70500 CVE
|100 MAD
|1.031,41000 CVE
|250 MAD
|2.578,52500 CVE
|500 MAD
|5.157,05000 CVE
|1000 MAD
|10.314,10000 CVE
|2000 MAD
|20.628,20000 CVE
|5000 MAD
|51.570,50000 CVE
|10000 MAD
|103.141,00000 CVE