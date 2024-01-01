bin Fas dirheminden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile MAD → CVE çevirin

1.000 mad
10.313,30 cve

1,000د.م. MAD = 10,31Esc CVE

12:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,395710,4104
Düşük10,288810,2077
Ortalama10,337810,3094
Değişim-0.16%0.49%
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1 MAD → CVE istatistikleri

MAD → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,3957, en düşük 10,2888 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,3378 oldu. MAD → CVE kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

MAD → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,4104, en düşük 10,2077 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,3094 oldu. MAD → CVE kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,5670,7810,9261,3821,5281,33718,185
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,20211,1861,771,9581,71323,292
1 EUR1,08655,960,84311,4921,651,44419,633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cape Verde Escudosu
1 MAD10,31330 CVE
5 MAD51,56650 CVE
10 MAD103,13300 CVE
20 MAD206,26600 CVE
50 MAD515,66500 CVE
100 MAD1.031,33000 CVE
250 MAD2.578,32500 CVE
500 MAD5.156,65000 CVE
1000 MAD10.313,30000 CVE
2000 MAD20.626,60000 CVE
5000 MAD51.566,50000 CVE
10000 MAD103.133,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Fas Dirhemi
1 CVE0,09696 MAD
5 CVE0,48481 MAD
10 CVE0,96962 MAD
20 CVE1,93925 MAD
50 CVE4,84812 MAD
100 CVE9,69624 MAD
250 CVE24,24060 MAD
500 CVE48,48120 MAD
1000 CVE96,96240 MAD
2000 CVE193,92480 MAD
5000 CVE484,81200 MAD
10000 CVE969,62400 MAD