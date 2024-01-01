100 Fas dirheminden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile MAD → CVE çevirin

100 mad
1.031,41 cve

1,000د.م. MAD = 10,31Esc CVE

12:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,395710,4104
Düşük10,288810,2077
Ortalama10,337810,3094
Değişim-0.16%0.49%
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1 MAD → CVE istatistikleri

MAD → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,3957, en düşük 10,2888 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,3378 oldu. MAD → CVE kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

MAD → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,4104, en düşük 10,2077 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,3094 oldu. MAD → CVE kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,480,7810,9261,3821,5281,33718,183
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,15211,1861,771,9581,71323,292
1 EUR1,08655,9570,84311,4921,651,44419,634

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cape Verde Escudosu
1 MAD10,31410 CVE
5 MAD51,57050 CVE
10 MAD103,14100 CVE
20 MAD206,28200 CVE
50 MAD515,70500 CVE
100 MAD1.031,41000 CVE
250 MAD2.578,52500 CVE
500 MAD5.157,05000 CVE
1000 MAD10.314,10000 CVE
2000 MAD20.628,20000 CVE
5000 MAD51.570,50000 CVE
10000 MAD103.141,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Fas Dirhemi
1 CVE0,09695 MAD
5 CVE0,48477 MAD
10 CVE0,96955 MAD
20 CVE1,93909 MAD
50 CVE4,84773 MAD
100 CVE9,69546 MAD
250 CVE24,23865 MAD
500 CVE48,47730 MAD
1000 CVE96,95460 MAD
2000 CVE193,90920 MAD
5000 CVE484,77300 MAD
10000 CVE969,54600 MAD