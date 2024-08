Marokon dirhami (MAD)

Marokon dirhami on Marokon kuningaskunnan virallinen valuutta. Sen valuuttakoodi on MAD ja symboli .د.م. Siihen viitataan englanniksi myös lyhenteellä "dh". MAD-muuntokerroimella on 4 merkitsevää numeroa. Marokon dirhami on fiat-valuutta.