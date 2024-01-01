摩洛哥迪拉姆 (MAD)

摩洛哥迪拉姆是摩洛哥王國的官方貨幣。 它的貨幣代碼是 MAD，符號是 .د.م。 它在英語中也稱為「dh」。摩洛哥迪拉姆的轉換系數為 4 位有效數字。 它是法定貨幣。

貨幣名稱

摩洛哥迪拉姆

د.م.

MAD 匯率

 USD XOF GBP EUR CAD AUD SGD ZAR
從MAD0.09864 60.50470 0.07899 0.09224 0.13485 0.15100 0.13437 1.85557
至MAD10.13760 0.01653 12.65930 10.84170 7.41568 6.62239 7.44208 0.53892

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比較匯率

摩洛哥迪拉姆兌各國貨幣匯率