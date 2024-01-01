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摩洛哥迪拉姆是摩洛哥王國的官方貨幣。 它的貨幣代碼是 MAD，符號是 .د.م。 它在英語中也稱為「dh」。摩洛哥迪拉姆的轉換系數為 4 位有效數字。 它是法定貨幣。
摩洛哥迪拉姆
د.م.
留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。
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