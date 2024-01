Marokkaanse dirham (MAD)

De Marokkaanse dirham is de officiële munteenheid van het Koningkrijk Marokko. De valutacode is MAD en het bijbehorende symbool is .د.م. In het Engels wordt het ook wel aangeduid met dh. De MAD omrekenfactor gaat tot 4 significante cijfers, en het is een fiduciaire valuta.