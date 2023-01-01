Марокканские дирхамы в новые израильские шекели
Сконвертируйте MAD в ILS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MAD к ILS
1 MAD = 0,37536 ILS
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Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Марокканский дирхам
|1 ILS
|2.66415 MAD
|5 ILS
|13.32075 MAD
|10 ILS
|26.64150 MAD
|20 ILS
|53.28300 MAD
|50 ILS
|133.20750 MAD
|100 ILS
|266.41500 MAD
|250 ILS
|666.03750 MAD
|500 ILS
|1332.07500 MAD
|1000 ILS
|2664.15000 MAD
|2000 ILS
|5328.30000 MAD
|5000 ILS
|13320.75000 MAD
|10000 ILS
|26641.50000 MAD