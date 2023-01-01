Марокканские дирхамы в новые израильские шекели

Сконвертируйте MAD в ILS по реальному обменному курсу

1 000 mad
375,36 ils

1.00000 MAD = 0.37535 ILS

Среднерыночный курс в 22:11 UTC
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График изменения обменного курса MAD к ILS

1 мин. назад 1 MAD → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.0756589.12841.457941.673770.9586518.5369
1GBP1.1614411.2493103.5171.69331.943981.1134121.5294
1USD0.929650.800448182.861.35541.556060.891217.2332
1INR0.01121980.009660250.012068510.01635770.01877940.01075550.20798

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Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Марокканский дирхам / Израильский новый шекель
1 MAD0.37535 ILS
5 MAD1.87677 ILS
10 MAD3.75355 ILS
20 MAD7.50710 ILS
50 MAD18.76775 ILS
100 MAD37.53550 ILS
250 MAD93.83875 ILS
500 MAD187.67750 ILS
1000 MAD375.35500 ILS
2000 MAD750.71000 ILS
5000 MAD1876.77500 ILS
10000 MAD3753.55000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Марокканский дирхам
1 ILS2.66415 MAD
5 ILS13.32075 MAD
10 ILS26.64150 MAD
20 ILS53.28300 MAD
50 ILS133.20750 MAD
100 ILS266.41500 MAD
250 ILS666.03750 MAD
500 ILS1332.07500 MAD
1000 ILS2664.15000 MAD
2000 ILS5328.30000 MAD
5000 ILS13320.75000 MAD
10000 ILS26641.50000 MAD