1 тысяча израильских новых шекелей в марокканские дирхамы

Сконвертируйте ILS в MAD по реальному обменному курсу

1 000 ils
2 700,43 mad

₪1,000 ILS = د.م.2,700 MAD

Среднерыночный курс в 15:23
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1 ILS в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,72722,7272
Низкий2,63952,6390
В среднем2,67482,6854
Изменить0.77%0.27%
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Соотношение 1 ILS к MAD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MAD составил 2,7272, а минимальный — 2,6395. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6748. Изменение курса ILS к MAD в процентном соотношении составило 0.77.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MAD составил 2,7272, а минимальный — 2,6390. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6854. Изменение курса ILS к MAD в процентном соотношении составило 0.27.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1481,4951,6270,96819,537
1 GBP1,18711,292108,1511,7741,9311,14823,181
1 USD0,9180,774183,7181,3731,4950,88917,944
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Марокканский дирхам
1 ILS2,70043 MAD
5 ILS13,50215 MAD
10 ILS27,00430 MAD
20 ILS54,00860 MAD
50 ILS135,02150 MAD
100 ILS270,04300 MAD
250 ILS675,10750 MAD
500 ILS1 350,21500 MAD
1000 ILS2 700,43000 MAD
2000 ILS5 400,86000 MAD
5000 ILS13 502,15000 MAD
10000 ILS27 004,30000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Израильский новый шекель
1 MAD0,37031 ILS
5 MAD1,85156 ILS
10 MAD3,70311 ILS
20 MAD7,40622 ILS
50 MAD18,51555 ILS
100 MAD37,03110 ILS
250 MAD92,57775 ILS
500 MAD185,15550 ILS
1000 MAD370,31100 ILS
2000 MAD740,62200 ILS
5000 MAD1 851,55500 ILS
10000 MAD3 703,11000 ILS