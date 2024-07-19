2 000 израильских новых шекелей в марокканские дирхамы
Сконвертируйте ILS в MAD по реальному обменному курсу
Loading
|1 ILS в MAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,7272
|2,7272
|Низкий
|2,6395
|2,6390
|В среднем
|2,6748
|2,6854
|Изменить
|0.79%
|0.29%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MAD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MAD составил 2,7272, а минимальный — 2,6395. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6748. Изменение курса ILS к MAD в процентном соотношении составило 0.79.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MAD составил 2,7272, а минимальный — 2,6390. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6854. Изменение курса ILS к MAD в процентном соотношении составило 0.29.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в марокканские дирхамы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Марокканский дирхам
|1 ILS
|2,70043 MAD
|5 ILS
|13,50215 MAD
|10 ILS
|27,00430 MAD
|20 ILS
|54,00860 MAD
|50 ILS
|135,02150 MAD
|100 ILS
|270,04300 MAD
|250 ILS
|675,10750 MAD
|500 ILS
|1 350,21500 MAD
|1000 ILS
|2 700,43000 MAD
|2000 ILS
|5 400,86000 MAD
|5000 ILS
|13 502,15000 MAD
|10000 ILS
|27 004,30000 MAD