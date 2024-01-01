Fas dirheminden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MAD → ILS çevirin

1.000 mad
360,10 ils

1.00000 MAD = 0.36010 ILS

11:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557551.0737589.16551.454021.652560.94832518.3337
1 GBP1.1685611.25475104.1961.699121.931131.1081721.4242
1 USD0.931350.796972183.04121.354151.539050.8831517.0745
1 INR0.01121510.00959730.012042210.0163070.01853360.01063510.205615

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Fas dirheminden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
1 MAD0.36010 ILS
5 MAD1.80048 ILS
10 MAD3.60096 ILS
20 MAD7.20192 ILS
50 MAD18.00480 ILS
100 MAD36.00960 ILS
250 MAD90.02400 ILS
500 MAD180.04800 ILS
1000 MAD360.09600 ILS
2000 MAD720.19200 ILS
5000 MAD1800.48000 ILS
10000 MAD3600.96000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Fas Dirhemi
1 ILS2.77704 MAD
5 ILS13.88520 MAD
10 ILS27.77040 MAD
20 ILS55.54080 MAD
50 ILS138.85200 MAD
100 ILS277.70400 MAD
250 ILS694.26000 MAD
500 ILS1388.52000 MAD
1000 ILS2777.04000 MAD
2000 ILS5554.08000 MAD
5000 ILS13885.20000 MAD
10000 ILS27770.40000 MAD