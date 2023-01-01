درهم مغربي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MAD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
370.94 ils

1.00000 MAD = 0.37094 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:7 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MAD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 ILS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.9641518.3783
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.111821.1928
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.9044517.2404
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088130.207416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

MAD إلى USD

MAD إلى XOF

MAD إلى GBP

MAD إلى EUR

MAD إلى CAD

MAD إلى AUD

MAD إلى SGD

MAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Israeli New Sheqel
1 MAD0.37094 ILS
5 MAD1.85472 ILS
10 MAD3.70944 ILS
20 MAD7.41888 ILS
50 MAD18.54720 ILS
100 MAD37.09440 ILS
250 MAD92.73600 ILS
500 MAD185.47200 ILS
1000 MAD370.94400 ILS
2000 MAD741.88800 ILS
5000 MAD1854.72000 ILS
10000 MAD3709.44000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الدرهم المغربي
1 ILS2.69582 MAD
5 ILS13.47910 MAD
10 ILS26.95820 MAD
20 ILS53.91640 MAD
50 ILS134.79100 MAD
100 ILS269.58200 MAD
250 ILS673.95500 MAD
500 ILS1347.91000 MAD
1000 ILS2695.82000 MAD
2000 ILS5391.64000 MAD
5000 ILS13479.10000 MAD
10000 ILS26958.20000 MAD