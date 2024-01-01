250 Fas dirheminden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MAD → ILS çevirin

250 mad
95,29 ils

1,000د.م. MAD = 0,3812₪ ILS

13:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38100,3810
Düşük0,36670,3667
Ortalama0,37210,3725
Değişim0.89%3.41%
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1 MAD → ILS istatistikleri

MAD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3810, en düşük 0,3667 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3721 oldu. MAD → ILS kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

MAD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3810, en düşük 0,3667 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3725 oldu. MAD → ILS kurundaki değişiklik 3.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8090,7820,9271,3811,5281,33818,188
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,5411,1851,7661,9551,71123,267
1 EUR1,079655,9470,84411,491,651,44319,628

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
1 MAD0,38117 ILS
5 MAD1,90583 ILS
10 MAD3,81166 ILS
20 MAD7,62332 ILS
50 MAD19,05830 ILS
100 MAD38,11660 ILS
250 MAD95,29150 ILS
500 MAD190,58300 ILS
1000 MAD381,16600 ILS
2000 MAD762,33200 ILS
5000 MAD1.905,83000 ILS
10000 MAD3.811,66000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Fas Dirhemi
1 ILS2,62353 MAD
5 ILS13,11765 MAD
10 ILS26,23530 MAD
20 ILS52,47060 MAD
50 ILS131,17650 MAD
100 ILS262,35300 MAD
250 ILS655,88250 MAD
500 ILS1.311,76500 MAD
1000 ILS2.623,53000 MAD
2000 ILS5.247,06000 MAD
5000 ILS13.117,65000 MAD
10000 ILS26.235,30000 MAD