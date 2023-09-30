1 Yeni İsrail şekelinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile ILS → MAD çevirin

1 ils
2.70 mad

1.00000 ILS = 2.69888 MAD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → MAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 MAD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Fas Dirhemi
1 ILS2.69888 MAD
5 ILS13.49440 MAD
10 ILS26.98880 MAD
20 ILS53.97760 MAD
50 ILS134.94400 MAD
100 ILS269.88800 MAD
250 ILS674.72000 MAD
500 ILS1349.44000 MAD
1000 ILS2698.88000 MAD
2000 ILS5397.76000 MAD
5000 ILS13494.40000 MAD
10000 ILS26988.80000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
1 MAD0.37052 ILS
5 MAD1.85262 ILS
10 MAD3.70524 ILS
20 MAD7.41048 ILS
50 MAD18.52620 ILS
100 MAD37.05240 ILS
250 MAD92.63100 ILS
500 MAD185.26200 ILS
1000 MAD370.52400 ILS
2000 MAD741.04800 ILS
5000 MAD1852.62000 ILS
10000 MAD3705.24000 ILS