درهم مغربي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MAD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
8076.22 btn

1.00000 MAD = 8.07622 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:4 UTC
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MAD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.437491.662040.9641518.3768
1GBP1.153211.22925102.1751.657711.916661.1118621.192
1USD0.938150.813504183.121.348551.559210.904517.2398
1INR0.01128650.009787110.012030810.01622410.01875860.01088190.207409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / نغولتروم بوتاني
1 MAD8.07622 BTN
5 MAD40.38110 BTN
10 MAD80.76220 BTN
20 MAD161.52440 BTN
50 MAD403.81100 BTN
100 MAD807.62200 BTN
250 MAD2019.05500 BTN
500 MAD4038.11000 BTN
1000 MAD8076.22000 BTN
2000 MAD16152.44000 BTN
5000 MAD40381.10000 BTN
10000 MAD80762.20000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدرهم المغربي
1 BTN0.12382 MAD
5 BTN0.61910 MAD
10 BTN1.23820 MAD
20 BTN2.47640 MAD
50 BTN6.19100 MAD
100 BTN12.38200 MAD
250 BTN30.95500 MAD
500 BTN61.91000 MAD
1000 BTN123.82000 MAD
2000 BTN247.64000 MAD
5000 BTN619.10000 MAD
10000 BTN1238.20000 MAD