50 نغولتروم بوتاني إلى درهم مغربي

تحويل BTN إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

50 btn
6.17 mad

1.00000 BTN = 0.12341 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:11 UTC
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BTN إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.079289.27911.465991.66710.954318.4119
1GBP1.1689111.26155104.3641.713691.948791.1154921.5229
1USD0.92660.792676182.72711.35841.544760.884317.0607
1INR0.01120080.009581810.012087910.01642030.0186730.01068940.206229

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدرهم المغربي
1 BTN0.12341 MAD
5 BTN0.61707 MAD
10 BTN1.23414 MAD
20 BTN2.46828 MAD
50 BTN6.17070 MAD
100 BTN12.34140 MAD
250 BTN30.85350 MAD
500 BTN61.70700 MAD
1000 BTN123.41400 MAD
2000 BTN246.82800 MAD
5000 BTN617.07000 MAD
10000 BTN1234.14000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / نغولتروم بوتاني
1 MAD8.10280 BTN
5 MAD40.51400 BTN
10 MAD81.02800 BTN
20 MAD162.05600 BTN
50 MAD405.14000 BTN
100 MAD810.28000 BTN
250 MAD2025.70000 BTN
500 MAD4051.40000 BTN
1000 MAD8102.80000 BTN
2000 MAD16205.60000 BTN
5000 MAD40514.00000 BTN
10000 MAD81028.00000 BTN