درهم مغربي إلى غورد هايتي

تحويل MAD إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٣٬١٢٩٫٧٠ htg

1.00000 MAD = 13.12970 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 20:7 UTC
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MAD إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.9641518.3783
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.111821.1928
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.9044517.2404
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088130.207416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Haiti Gourde
1 MAD13.12970 HTG
5 MAD65.64850 HTG
10 MAD131.29700 HTG
20 MAD262.59400 HTG
50 MAD656.48500 HTG
100 MAD1312.97000 HTG
250 MAD3282.42500 HTG
500 MAD6564.85000 HTG
1000 MAD13129.70000 HTG
2000 MAD26259.40000 HTG
5000 MAD65648.50000 HTG
10000 MAD131297.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / الدرهم المغربي
1 HTG0.07616 MAD
5 HTG0.38081 MAD
10 HTG0.76163 MAD
20 HTG1.52326 MAD
50 HTG3.80815 MAD
100 HTG7.61630 MAD
250 HTG19.04075 MAD
500 HTG38.08150 MAD
1000 HTG76.16300 MAD
2000 HTG152.32600 MAD
5000 HTG380.81500 MAD
10000 HTG761.63000 MAD