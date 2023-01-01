فرنك سويسري إلى غورد هايتي

تحويل CHF إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
150597 htg

1.00000 CHF = 150.59700 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 2:13 UTC
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CHF إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434671.656650.9572518.2197
1GBP1.1580811.2321102.1721.661491.918561.1085721.1002
1USD0.939950.811622182.9251.34851.557150.8997517.1254
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626170.01877780.01085020.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Haiti Gourde
1 CHF150.59700 HTG
5 CHF752.98500 HTG
10 CHF1505.97000 HTG
20 CHF3011.94000 HTG
50 CHF7529.85000 HTG
100 CHF15059.70000 HTG
250 CHF37649.25000 HTG
500 CHF75298.50000 HTG
1000 CHF150597.00000 HTG
2000 CHF301194.00000 HTG
5000 CHF752985.00000 HTG
10000 CHF1505970.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / الفرنك السويسري
1 HTG0.00664 CHF
5 HTG0.03320 CHF
10 HTG0.06640 CHF
20 HTG0.13280 CHF
50 HTG0.33201 CHF
100 HTG0.66402 CHF
250 HTG1.66005 CHF
500 HTG3.32011 CHF
1000 HTG6.64022 CHF
2000 HTG13.28044 CHF
5000 HTG33.20110 CHF
10000 HTG66.40220 CHF