دولار أسترالي إلى غورد هايتي

تحويل AUD إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٧٬٢٠٧٫٨٠ htg

1.00000 AUD = 87.20780 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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AUD إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.32761.435561.654990.9579518.2084
1GBP1.1574111.23285102.2341.661571.915551.1087421.0752
1USD0.938950.811129182.9251.347751.553760.8994517.0947
1INR0.01132150.009781470.012059110.01625260.01873690.01084650.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Haiti Gourde
1 AUD87.20780 HTG
5 AUD436.03900 HTG
10 AUD872.07800 HTG
20 AUD1744.15600 HTG
50 AUD4360.39000 HTG
100 AUD8720.78000 HTG
250 AUD21801.95000 HTG
500 AUD43603.90000 HTG
1000 AUD87207.80000 HTG
2000 AUD174415.60000 HTG
5000 AUD436039.00000 HTG
10000 AUD872078.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار أسترالي
1 HTG0.01147 AUD
5 HTG0.05733 AUD
10 HTG0.11467 AUD
20 HTG0.22934 AUD
50 HTG0.57334 AUD
100 HTG1.14669 AUD
250 HTG2.86673 AUD
500 HTG5.73345 AUD
1000 HTG11.46690 AUD
2000 HTG22.93380 AUD
5000 HTG57.33450 AUD
10000 HTG114.66900 AUD