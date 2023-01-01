يورو إلى غورد هايتي

تحويل EUR إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
144179 htg

1.00000 EUR = 144.17900 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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EUR إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0640588.23631.434291.655460.9576518.2099
1GBP1.1577411.23195102.1591.660611.916691.1087121.0833
1USD0.93980.811721182.9251.347951.555810.917.1138
1INR0.01133320.009788620.012059110.0162550.01876170.01085320.206377

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Haiti Gourde
1 EUR144.17900 HTG
5 EUR720.89500 HTG
10 EUR1441.79000 HTG
20 EUR2883.58000 HTG
50 EUR7208.95000 HTG
100 EUR14417.90000 HTG
250 EUR36044.75000 HTG
500 EUR72089.50000 HTG
1000 EUR144179.00000 HTG
2000 EUR288358.00000 HTG
5000 EUR720895.00000 HTG
10000 EUR1441790.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / اليورو
1 HTG0.00694 EUR
5 HTG0.03468 EUR
10 HTG0.06936 EUR
20 HTG0.13872 EUR
50 HTG0.34679 EUR
100 HTG0.69358 EUR
250 HTG1.73396 EUR
500 HTG3.46791 EUR
1000 HTG6.93583 EUR
2000 HTG13.87166 EUR
5000 HTG34.67915 EUR
10000 HTG69.35830 EUR