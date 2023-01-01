يوان صيني إلى غورد هايتي

تحويل CNY إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٨٬٥٥٢٫٤٠ htg

1.00000 CNY = 18.55240 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5991.437581.661570.964818.1988
1GBP1.155411.2315102.3641.660921.919721.1147321.0261
1USD0.93820.812018183.12131.34871.558850.9051517.0736
1INR0.01128680.009769070.012030610.01622570.01875390.01088950.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Haiti Gourde
1 CNY18.55240 HTG
5 CNY92.76200 HTG
10 CNY185.52400 HTG
20 CNY371.04800 HTG
50 CNY927.62000 HTG
100 CNY1855.24000 HTG
250 CNY4638.10000 HTG
500 CNY9276.20000 HTG
1000 CNY18552.40000 HTG
2000 CNY37104.80000 HTG
5000 CNY92762.00000 HTG
10000 CNY185524.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Chinese Yuan RMB
1 HTG0.05390 CNY
5 HTG0.26951 CNY
10 HTG0.53902 CNY
20 HTG1.07803 CNY
50 HTG2.69508 CNY
100 HTG5.39015 CNY
250 HTG13.47537 CNY
500 HTG26.95075 CNY
1000 HTG53.90150 CNY
2000 HTG107.80300 CNY
5000 HTG269.50750 CNY
10000 HTG539.01500 CNY