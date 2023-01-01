دولار أمريكي إلى غورد هايتي

تحويل USD إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
135500 htg

1.00000 USD = 135.50000 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 21:27 UTC
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USD إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 HTG
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063588.19071.433861.655380.957618.2125
1GBP1.1578811.23135102.111.660171.916651.1087821.087
1USD0.94030.812117182.9251.348251.556540.900517.1251
1INR0.01133910.009793390.012059110.01625870.01877050.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Haiti Gourde
1 USD135.50000 HTG
5 USD677.50000 HTG
10 USD1355.00000 HTG
20 USD2710.00000 HTG
50 USD6775.00000 HTG
100 USD13550.00000 HTG
250 USD33875.00000 HTG
500 USD67750.00000 HTG
1000 USD135500.00000 HTG
2000 USD271000.00000 HTG
5000 USD677500.00000 HTG
10000 USD1355000.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار أمريكي
1 HTG0.00738 USD
5 HTG0.03690 USD
10 HTG0.07380 USD
20 HTG0.14760 USD
50 HTG0.36900 USD
100 HTG0.73801 USD
250 HTG1.84502 USD
500 HTG3.69003 USD
1000 HTG7.38007 USD
2000 HTG14.76014 USD
5000 HTG36.90035 USD
10000 HTG73.80070 USD