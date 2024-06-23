تحويل USD إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

ألف دولار أمريكي إلى غورد هايتي

1,000 usd
131,850 htg

$1.000 USD = G131.9 HTG

Mid-market exchange rate at 01:18
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7090.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7560.965116.51810.6830.5775.29713.22

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Haiti Gourde
1 USD١٣١٫٨٥٠٠٠ HTG
5 USD٦٥٩٫٢٥٠٠٠ HTG
10 USD١٬٣١٨٫٥٠٠٠٠ HTG
20 USD٢٬٦٣٧٫٠٠٠٠٠ HTG
50 USD٦٬٥٩٢٫٥٠٠٠٠ HTG
100 USD١٣٬١٨٥٫٠٠٠٠٠ HTG
250 USD٣٢٬٩٦٢٫٥٠٠٠٠ HTG
500 USD٦٥٬٩٢٥٫٠٠٠٠٠ HTG
1000 USD١٣١٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ HTG
2000 USD٢٦٣٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ HTG
5000 USD٦٥٩٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ HTG
10000 USD١٬٣١٨٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار أمريكي
1 HTG٠٫٠٠٧٥٨ USD
5 HTG٠٫٠٣٧٩٢ USD
10 HTG٠٫٠٧٥٨٤ USD
20 HTG٠٫١٥١٦٩ USD
50 HTG٠٫٣٧٩٢٢ USD
100 HTG٠٫٧٥٨٤٤ USD
250 HTG١٫٨٩٦١٠ USD
500 HTG٣٫٧٩٢١٩ USD
1000 HTG٧٫٥٨٤٣٨ USD
2000 HTG١٥٫١٦٨٧٦ USD
5000 HTG٣٧٫٩٢١٩٠ USD
10000 HTG٧٥٫٨٤٣٨٠ USD