درهم مغربي إلى ليو روماني

تحويل MAD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٤٥٣٫٥٢ ron

1.00000 MAD = 0.45352 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 20:12 UTC
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MAD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0658588.59351.437461.661890.964118.3707
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118721.1844
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2357
1INR0.01128750.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207359

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Romanian Leu
1 MAD0.45352 RON
5 MAD2.26758 RON
10 MAD4.53516 RON
20 MAD9.07032 RON
50 MAD22.67580 RON
100 MAD45.35160 RON
250 MAD113.37900 RON
500 MAD226.75800 RON
1000 MAD453.51600 RON
2000 MAD907.03200 RON
5000 MAD2267.58000 RON
10000 MAD4535.16000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الدرهم المغربي
1 RON2.20500 MAD
5 RON11.02500 MAD
10 RON22.05000 MAD
20 RON44.10000 MAD
50 RON110.25000 MAD
100 RON220.50000 MAD
250 RON551.25000 MAD
500 RON1102.50000 MAD
1000 RON2205.00000 MAD
2000 RON4410.00000 MAD
5000 RON11025.00000 MAD
10000 RON22050.00000 MAD