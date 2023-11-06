10 ليو روماني إلى درهم مغربي

تحويل RON إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

10 ron
22.07 mad

1.00000 RON = 2.20732 MAD

Mid-market exchange rate at 14:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.36731.539050.8071031.349950.897883.2295
1EUR1.073911.468341.652790.86671.449710.964189.3802
1CAD0.7313680.6810411.125620.5902890.9873110.65662360.8714
1AUD0.649750.6050380.88840310.5244150.877130.58334654.0784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / الدرهم المغربي
1 RON2.20732 MAD
5 RON11.03660 MAD
10 RON22.07320 MAD
20 RON44.14640 MAD
50 RON110.36600 MAD
100 RON220.73200 MAD
250 RON551.83000 MAD
500 RON1103.66000 MAD
1000 RON2207.32000 MAD
2000 RON4414.64000 MAD
5000 RON11036.60000 MAD
10000 RON22073.20000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Romanian Leu
1 MAD0.45304 RON
5 MAD2.26519 RON
10 MAD4.53038 RON
20 MAD9.06076 RON
50 MAD22.65190 RON
100 MAD45.30380 RON
250 MAD113.25950 RON
500 MAD226.51900 RON
1000 MAD453.03800 RON
2000 MAD906.07600 RON
5000 MAD2265.19000 RON
10000 MAD4530.38000 RON