درهم مغربي إلى بيزو دومنيكاني

تحويل MAD إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٥٬٥١٨٫٥٥ dop

1.00000 MAD = 5.51855 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:5 UTC
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MAD إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437451.661990.964218.3785
1GBP1.1531411.22925102.1751.657581.916511.1118521.193
1USD0.93810.813504183.121.348451.559090.904517.2406
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622290.01875710.01088190.207418

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / البيزو الدومينيكي
1 MAD5.51855 DOP
5 MAD27.59275 DOP
10 MAD55.18550 DOP
20 MAD110.37100 DOP
50 MAD275.92750 DOP
100 MAD551.85500 DOP
250 MAD1379.63750 DOP
500 MAD2759.27500 DOP
1000 MAD5518.55000 DOP
2000 MAD11037.10000 DOP
5000 MAD27592.75000 DOP
10000 MAD55185.50000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الدرهم المغربي
1 DOP0.18121 MAD
5 DOP0.90604 MAD
10 DOP1.81207 MAD
20 DOP3.62414 MAD
50 DOP9.06035 MAD
100 DOP18.12070 MAD
250 DOP45.30175 MAD
500 DOP90.60350 MAD
1000 DOP181.20700 MAD
2000 DOP362.41400 MAD
5000 DOP906.03500 MAD
10000 DOP1812.07000 MAD