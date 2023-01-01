ريال برازيلي إلى بيزو دومنيكاني

تحويل BRL إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١١٬٦٣٥٫٨٠ dop

1.00000 BRL = 11.63580 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BRL إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064188.46661.435051.659290.9577518.2182
1GBP1.1580111.23235102.4541.661951.921641.1090821.0988
1USD0.939750.811458183.13751.34861.559330.917.1208
1INR0.01130370.009760430.012028310.01622130.01875610.01082540.205934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / البيزو الدومينيكي
1 BRL11.63580 DOP
5 BRL58.17900 DOP
10 BRL116.35800 DOP
20 BRL232.71600 DOP
50 BRL581.79000 DOP
100 BRL1163.58000 DOP
250 BRL2908.95000 DOP
500 BRL5817.90000 DOP
1000 BRL11635.80000 DOP
2000 BRL23271.60000 DOP
5000 BRL58179.00000 DOP
10000 BRL116358.00000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الريال البرازيلي
1 DOP0.08594 BRL
5 DOP0.42971 BRL
10 DOP0.85942 BRL
20 DOP1.71883 BRL
50 DOP4.29709 BRL
100 DOP8.59417 BRL
250 DOP21.48542 BRL
500 DOP42.97085 BRL
1000 DOP85.94170 BRL
2000 DOP171.88340 BRL
5000 DOP429.70850 BRL
10000 DOP859.41700 BRL