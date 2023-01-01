5 ريال برازيلي إلى بيزو دومنيكاني

تحويل BRL إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
٥٧٫٥٤ dop

1.00000 BRL = 11.50810 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
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BRL إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077989.13931.46531.667930.9540518.3827
1GBP1.1687711.25985104.1861.712641.949481.1150721.4857
1USD0.927750.793745182.69721.35941.547390.8850517.0542
1INR0.01121840.009598210.012092310.01643830.01871150.01070230.206225

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / البيزو الدومينيكي
1 BRL11.50810 DOP
5 BRL57.54050 DOP
10 BRL115.08100 DOP
20 BRL230.16200 DOP
50 BRL575.40500 DOP
100 BRL1150.81000 DOP
250 BRL2877.02500 DOP
500 BRL5754.05000 DOP
1000 BRL11508.10000 DOP
2000 BRL23016.20000 DOP
5000 BRL57540.50000 DOP
10000 BRL115081.00000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الريال البرازيلي
1 DOP0.08690 BRL
5 DOP0.43448 BRL
10 DOP0.86895 BRL
20 DOP1.73790 BRL
50 DOP4.34475 BRL
100 DOP8.68950 BRL
250 DOP21.72375 BRL
500 DOP43.44750 BRL
1000 DOP86.89500 BRL
2000 DOP173.79000 BRL
5000 DOP434.47500 BRL
10000 DOP868.95000 BRL