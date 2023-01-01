دولار أمريكي إلى بيزو دومنيكاني

تحويل USD إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٥٦٬٩٣٠ dop

1.00000 USD = 56.93000 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
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USD إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / البيزو الدومينيكي
1 USD56.93000 DOP
5 USD284.65000 DOP
10 USD569.30000 DOP
20 USD1138.60000 DOP
50 USD2846.50000 DOP
100 USD5693.00000 DOP
250 USD14232.50000 DOP
500 USD28465.00000 DOP
1000 USD56930.00000 DOP
2000 USD113860.00000 DOP
5000 USD284650.00000 DOP
10000 USD569300.00000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / دولار أمريكي
1 DOP0.01757 USD
5 DOP0.08783 USD
10 DOP0.17565 USD
20 DOP0.35131 USD
50 DOP0.87827 USD
100 DOP1.75654 USD
250 DOP4.39135 USD
500 DOP8.78270 USD
1000 DOP17.56540 USD
2000 DOP35.13080 USD
5000 DOP87.82700 USD
10000 DOP175.65400 USD