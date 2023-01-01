يورو إلى بيزو دومنيكاني

تحويل EUR إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
60422.10 dop

1.00000 EUR = 60.42210 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:33 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

EUR إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 DOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0640588.23631.434181.655460.9576518.2074
1GBP1.1578111.23195102.1591.660481.916691.1087821.0804
1USD0.93980.811721182.9251.347851.555810.917.1114
1INR0.01133320.009788620.012059110.01625380.01876170.01085320.206348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / البيزو الدومينيكي
1 EUR60.42210 DOP
5 EUR302.11050 DOP
10 EUR604.22100 DOP
20 EUR1208.44200 DOP
50 EUR3021.10500 DOP
100 EUR6042.21000 DOP
250 EUR15105.52500 DOP
500 EUR30211.05000 DOP
1000 EUR60422.10000 DOP
2000 EUR120844.20000 DOP
5000 EUR302110.50000 DOP
10000 EUR604221.00000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / اليورو
1 DOP0.01655 EUR
5 DOP0.08275 EUR
10 DOP0.16550 EUR
20 DOP0.33100 EUR
50 DOP0.82751 EUR
100 DOP1.65502 EUR
250 DOP4.13755 EUR
500 DOP8.27510 EUR
1000 DOP16.55020 EUR
2000 DOP33.10040 EUR
5000 DOP82.75100 EUR
10000 DOP165.50200 EUR