Евро в доминиканские песо

Сконвертируйте EUR в DOP по реальному обменному курсу

1 000 eur
64 586,40 dop

€1,000 EUR = $64,59 DOP

Среднерыночный курс в 13:28
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 EUR в DOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий64,586464,6553
Низкий63,045062,2813
В среднем63,712163,5116
Изменить2.00%2.67%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к DOP

За последние 30 дней максимальный курс EUR к DOP составил 64,5864, а минимальный — 63,0450. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 63,7121. Изменение курса EUR к DOP в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к DOP составил 64,6553, а минимальный — 62,2813. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 63,5116. Изменение курса EUR к DOP в процентном соотношении составило 2.67.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6251,485156,4753,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5491,928203,1125,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5981,68177,0084,448
1 CAD0,7310,5630,646161,1141,085114,3532,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в доминиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и DOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в DOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Доминиканский песо
1 EUR64,58640 DOP
5 EUR322,93200 DOP
10 EUR645,86400 DOP
20 EUR1 291,72800 DOP
50 EUR3 229,32000 DOP
100 EUR6 458,64000 DOP
250 EUR16 146,60000 DOP
500 EUR32 293,20000 DOP
1000 EUR64 586,40000 DOP
2000 EUR129 172,80000 DOP
5000 EUR322 932,00000 DOP
10000 EUR645 864,00000 DOP
Обменные курсы Доминиканский песо / Евро
1 DOP0,01548 EUR
5 DOP0,07742 EUR
10 DOP0,15483 EUR
20 DOP0,30966 EUR
50 DOP0,77415 EUR
100 DOP1,54831 EUR
250 DOP3,87078 EUR
500 DOP7,74155 EUR
1000 DOP15,48310 EUR
2000 DOP30,96620 EUR
5000 DOP77,41550 EUR
10000 DOP154,83100 EUR