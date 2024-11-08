Австралийские доллары в доминиканские песо

Сконвертируйте AUD в DOP по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = $39,62 DOP

Среднерыночный курс в 19:18
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AUD к DOP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

DOP
1 AUD в DOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий40,593141,6836
Низкий39,465239,2266
В среднем39,974940,3018
Изменение-1.89%1.00%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к DOP

За последние 30 дней максимальный курс AUD к DOP составил 40,5931, а минимальный — 39,4652. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 39,9749. Изменение курса AUD к DOP в процентном соотношении составило -1.89.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к DOP составил 41,6836, а минимальный — 39,2266. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 40,3018. Изменение курса AUD к DOP в процентном соотношении составило 1.00.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к DOP

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3880,9341,679152,7051,3921,328
1 GBP1,2911108,941,2052,167197,1351,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39211,798163,581,4911,423

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в доминиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и DOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в DOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Доминиканский песо
1 AUD39,61790 DOP
5 AUD198,08950 DOP
10 AUD396,17900 DOP
20 AUD792,35800 DOP
50 AUD1 980,89500 DOP
100 AUD3 961,79000 DOP
250 AUD9 904,47500 DOP
500 AUD19 808,95000 DOP
1000 AUD39 617,90000 DOP
2000 AUD79 235,80000 DOP
5000 AUD198 089,50000 DOP
10000 AUD396 179,00000 DOP
Обменные курсы Доминиканский песо / Австралийский доллар
1 DOP0,02524 AUD
5 DOP0,12621 AUD
10 DOP0,25241 AUD
20 DOP0,50482 AUD
50 DOP1,26206 AUD
100 DOP2,52411 AUD
250 DOP6,31028 AUD
500 DOP12,62055 AUD
1000 DOP25,24110 AUD
2000 DOP50,48220 AUD
5000 DOP126,20550 AUD
10000 DOP252,41100 AUD