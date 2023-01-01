دولار أسترالي إلى بيزو دومنيكاني

تحويل AUD إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
36552.50 dop

1.00000 AUD = 36.55250 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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AUD إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065188.32341.435381.654650.95818.2081
1GBP1.1574111.2328102.231.661381.915181.108821.075
1USD0.93890.811162182.9251.347651.553520.8994517.0952
1INR0.0113220.009781870.012059110.01625140.0187340.01084650.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / البيزو الدومينيكي
1 AUD36.55250 DOP
5 AUD182.76250 DOP
10 AUD365.52500 DOP
20 AUD731.05000 DOP
50 AUD1827.62500 DOP
100 AUD3655.25000 DOP
250 AUD9138.12500 DOP
500 AUD18276.25000 DOP
1000 AUD36552.50000 DOP
2000 AUD73105.00000 DOP
5000 AUD182762.50000 DOP
10000 AUD365525.00000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / دولار أسترالي
1 DOP0.02736 AUD
5 DOP0.13679 AUD
10 DOP0.27358 AUD
20 DOP0.54716 AUD
50 DOP1.36790 AUD
100 DOP2.73579 AUD
250 DOP6.83948 AUD
500 DOP13.67895 AUD
1000 DOP27.35790 AUD
2000 DOP54.71580 AUD
5000 DOP136.78950 AUD
10000 DOP273.57900 AUD