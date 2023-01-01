يوان صيني إلى بيزو دومنيكاني

تحويل CNY إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
7774.67 dop

1.00000 CNY = 7.77467 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CNY إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 DOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065688.57711.437491.661620.964718.2058
1GBP1.155211.23095102.3221.660551.919461.1144221.0308
1USD0.938450.812381183.12421.3491.559330.905317.085
1INR0.01128960.009773090.012030210.01622870.01875910.01089090.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / البيزو الدومينيكي
1 CNY7.77467 DOP
5 CNY38.87335 DOP
10 CNY77.74670 DOP
20 CNY155.49340 DOP
50 CNY388.73350 DOP
100 CNY777.46700 DOP
250 CNY1943.66750 DOP
500 CNY3887.33500 DOP
1000 CNY7774.67000 DOP
2000 CNY15549.34000 DOP
5000 CNY38873.35000 DOP
10000 CNY77746.70000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Chinese Yuan RMB
1 DOP0.12862 CNY
5 DOP0.64311 CNY
10 DOP1.28623 CNY
20 DOP2.57246 CNY
50 DOP6.43115 CNY
100 DOP12.86230 CNY
250 DOP32.15575 CNY
500 DOP64.31150 CNY
1000 DOP128.62300 CNY
2000 DOP257.24600 CNY
5000 DOP643.11500 CNY
10000 DOP1286.23000 CNY