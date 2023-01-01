درهم مغربي إلى أوقية موريتانية

تحويل MAD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٣٬٧٣١٫٧٦ mru

1.00000 MAD = 3.73176 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 20:10 UTC
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MAD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437311.661960.964218.3755
1GBP1.1532711.22925102.1751.657581.916661.1119821.1915
1USD0.93820.813504183.121.348451.559210.904617.2394
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622290.01875860.01088310.207404

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Mauritanian Ouguiya
1 MAD3.73176 MRU
5 MAD18.65880 MRU
10 MAD37.31760 MRU
20 MAD74.63520 MRU
50 MAD186.58800 MRU
100 MAD373.17600 MRU
250 MAD932.94000 MRU
500 MAD1865.88000 MRU
1000 MAD3731.76000 MRU
2000 MAD7463.52000 MRU
5000 MAD18658.80000 MRU
10000 MAD37317.60000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الدرهم المغربي
1 MRU0.26797 MAD
5 MRU1.33985 MAD
10 MRU2.67970 MAD
20 MRU5.35940 MAD
50 MRU13.39850 MAD
100 MRU26.79700 MAD
250 MRU66.99250 MAD
500 MRU133.98500 MAD
1000 MRU267.97000 MAD
2000 MRU535.94000 MAD
5000 MRU1339.85000 MAD
10000 MRU2679.70000 MAD