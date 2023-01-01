درهم مغربي إلى سيدي غاني

تحويل MAD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
1089.17 ghs

1.00000 MAD = 1.08917 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:6 UTC
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MAD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.9641518.3782
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.111821.1926
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.9044517.2403
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088130.207415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Ghanaian Cedi
1 MAD1.08917 GHS
5 MAD5.44585 GHS
10 MAD10.89170 GHS
20 MAD21.78340 GHS
50 MAD54.45850 GHS
100 MAD108.91700 GHS
250 MAD272.29250 GHS
500 MAD544.58500 GHS
1000 MAD1089.17000 GHS
2000 MAD2178.34000 GHS
5000 MAD5445.85000 GHS
10000 MAD10891.70000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الدرهم المغربي
1 GHS0.91813 MAD
5 GHS4.59067 MAD
10 GHS9.18134 MAD
20 GHS18.36268 MAD
50 GHS45.90670 MAD
100 GHS91.81340 MAD
250 GHS229.53350 MAD
500 GHS459.06700 MAD
1000 GHS918.13400 MAD
2000 GHS1836.26800 MAD
5000 GHS4590.67000 MAD
10000 GHS9181.34000 MAD