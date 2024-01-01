10 سيدي غاني إلى درهم مغربي

تحويل GHS إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

10 ghs
8.12 mad

1.00000 GHS = 0.81233 MAD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.35070.9241519.31580.7891731.343351.5235882.8953
1 CAD0.74035710.68418514.30060.5842690.9945581.1279961.3721
1 EUR1.08211.46159120.90160.8539151.453641.6486689.701
1 ZAR0.05177110.06992720.047843210.04085630.06954670.07887734.29158

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الدرهم المغربي
1 GHS0.81233 MAD
5 GHS4.06167 MAD
10 GHS8.12334 MAD
20 GHS16.24668 MAD
50 GHS40.61670 MAD
100 GHS81.23340 MAD
250 GHS203.08350 MAD
500 GHS406.16700 MAD
1000 GHS812.33400 MAD
2000 GHS1624.66800 MAD
5000 GHS4061.67000 MAD
10000 GHS8123.34000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Ghanaian Cedi
1 MAD1.23102 GHS
5 MAD6.15510 GHS
10 MAD12.31020 GHS
20 MAD24.62040 GHS
50 MAD61.55100 GHS
100 MAD123.10200 GHS
250 MAD307.75500 GHS
500 MAD615.51000 GHS
1000 MAD1231.02000 GHS
2000 MAD2462.04000 GHS
5000 MAD6155.10000 GHS
10000 MAD12310.20000 GHS