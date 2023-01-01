درهم مغربي إلى رينغيت ماليزي

تحويل MAD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
456.28 myr

1.00000 MAD = 0.45628 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:10 UTC
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MAD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437311.661960.964218.3755
1GBP1.1532711.22925102.1751.657581.916661.1119821.1915
1USD0.93820.813504183.121.348451.559210.904617.2394
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622290.01875860.01088310.207404

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / رينغيت ماليزي
1 MAD0.45628 MYR
5 MAD2.28141 MYR
10 MAD4.56283 MYR
20 MAD9.12566 MYR
50 MAD22.81415 MYR
100 MAD45.62830 MYR
250 MAD114.07075 MYR
500 MAD228.14150 MYR
1000 MAD456.28300 MYR
2000 MAD912.56600 MYR
5000 MAD2281.41500 MYR
10000 MAD4562.83000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الدرهم المغربي
1 MYR2.19162 MAD
5 MYR10.95810 MAD
10 MYR21.91620 MAD
20 MYR43.83240 MAD
50 MYR109.58100 MAD
100 MYR219.16200 MAD
250 MYR547.90500 MAD
500 MYR1095.81000 MAD
1000 MYR2191.62000 MAD
2000 MYR4383.24000 MAD
5000 MYR10958.10000 MAD
10000 MYR21916.20000 MAD