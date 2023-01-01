درهم مغربي إلى كواشا زامبي

تحويل MAD إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٢٬٠٣٢٫٠٢ zmw

1.00000 MAD = 2.03202 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 20:16 UTC
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MAD إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661810.9640518.3643
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916581.1118121.1797
1USD0.938250.813537183.121.348851.559210.9045517.2305
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875860.01088250.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / زيميو
1 MAD2.03202 ZMW
5 MAD10.16010 ZMW
10 MAD20.32020 ZMW
20 MAD40.64040 ZMW
50 MAD101.60100 ZMW
100 MAD203.20200 ZMW
250 MAD508.00500 ZMW
500 MAD1016.01000 ZMW
1000 MAD2032.02000 ZMW
2000 MAD4064.04000 ZMW
5000 MAD10160.10000 ZMW
10000 MAD20320.20000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / الدرهم المغربي
1 ZMW0.49212 MAD
5 ZMW2.46061 MAD
10 ZMW4.92122 MAD
20 ZMW9.84244 MAD
50 ZMW24.60610 MAD
100 ZMW49.21220 MAD
250 ZMW123.03050 MAD
500 ZMW246.06100 MAD
1000 ZMW492.12200 MAD
2000 ZMW984.24400 MAD
5000 ZMW2460.61000 MAD
10000 ZMW4921.22000 MAD