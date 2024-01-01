Fas dirheminden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile MAD → ZMW çevirin

1.000 mad
2.626,41 zmw

1.00000 MAD = 2.62641 ZMW

11:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.9340.7969720.931351.354151.53871.3474519.0106
1 XOF0.0016368410.001304510.001524480.002216520.00251860.002205560.0311173
1 GBP1.25475766.56911.168621.699121.930681.6907123.8536
1 EUR1.0737655.960.8557111.453951.65211.4467620.4117

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Fas dirheminden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / ZMW
1 MAD2.62641 ZMW
5 MAD13.13205 ZMW
10 MAD26.26410 ZMW
20 MAD52.52820 ZMW
50 MAD131.32050 ZMW
100 MAD262.64100 ZMW
250 MAD656.60250 ZMW
500 MAD1313.20500 ZMW
1000 MAD2626.41000 ZMW
2000 MAD5252.82000 ZMW
5000 MAD13132.05000 ZMW
10000 MAD26264.10000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Fas Dirhemi
1 ZMW0.38075 MAD
5 ZMW1.90375 MAD
10 ZMW3.80749 MAD
20 ZMW7.61498 MAD
50 ZMW19.03745 MAD
100 ZMW38.07490 MAD
250 ZMW95.18725 MAD
500 ZMW190.37450 MAD
1000 ZMW380.74900 MAD
2000 ZMW761.49800 MAD
5000 ZMW1903.74500 MAD
10000 ZMW3807.49000 MAD