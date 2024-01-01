10 bin ZMW'den Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile ZMW → MAD çevirin

10.000 zmw
3.801,58 mad

1,000ZK ZMW = 0,3802د.م. MAD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,40590,4126
Düşük0,37130,3661
Ortalama0,38480,3834
Değişim-6.35%2.21%
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1 ZMW → MAD istatistikleri

ZMW → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4059, en düşük 0,3713 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3848 oldu. ZMW → MAD kurundaki değişiklik -6.35 değerindeydi.

ZMW → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4126, en düşük 0,3661 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3834 oldu. ZMW → MAD kurundaki değişiklik 2.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Fas Dirhemi
1 ZMW0,38016 MAD
5 ZMW1,90079 MAD
10 ZMW3,80158 MAD
20 ZMW7,60316 MAD
50 ZMW19,00790 MAD
100 ZMW38,01580 MAD
250 ZMW95,03950 MAD
500 ZMW190,07900 MAD
1000 ZMW380,15800 MAD
2000 ZMW760,31600 MAD
5000 ZMW1.900,79000 MAD
10000 ZMW3.801,58000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / ZMW
1 MAD2,63049 ZMW
5 MAD13,15245 ZMW
10 MAD26,30490 ZMW
20 MAD52,60980 ZMW
50 MAD131,52450 ZMW
100 MAD263,04900 ZMW
250 MAD657,62250 ZMW
500 MAD1.315,24500 ZMW
1000 MAD2.630,49000 ZMW
2000 MAD5.260,98000 ZMW
5000 MAD13.152,45000 ZMW
10000 MAD26.304,90000 ZMW