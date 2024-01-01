2.000 Fas dirheminden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile MAD → ZMW çevirin

2.000 mad
5.220,38 zmw

1,000د.م. MAD = 2,610ZK ZMW

15:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MAD → ZMW çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MAD → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,69312,7313
Düşük2,43092,4236
Ortalama2,58702,6119
Değişim7.38%-2.92%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → ZMW istatistikleri

MAD → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6931, en düşük 2,4309 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5870 oldu. MAD → ZMW kurundaki değişiklik 7.38 değerindeydi.

MAD → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7313, en düşük 2,4236 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6119 oldu. MAD → ZMW kurundaki değişiklik -2.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,1280,7830,9271,3841,5341,33718,17
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,277776,54911,1841,7681,9581,70723,202
1 EUR1,079655,9880,84511,4931,6541,44219,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / ZMW
1 MAD2,61019 ZMW
5 MAD13,05095 ZMW
10 MAD26,10190 ZMW
20 MAD52,20380 ZMW
50 MAD130,50950 ZMW
100 MAD261,01900 ZMW
250 MAD652,54750 ZMW
500 MAD1.305,09500 ZMW
1000 MAD2.610,19000 ZMW
2000 MAD5.220,38000 ZMW
5000 MAD13.050,95000 ZMW
10000 MAD26.101,90000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Fas Dirhemi
1 ZMW0,38311 MAD
5 ZMW1,91557 MAD
10 ZMW3,83114 MAD
20 ZMW7,66228 MAD
50 ZMW19,15570 MAD
100 ZMW38,31140 MAD
250 ZMW95,77850 MAD
500 ZMW191,55700 MAD
1000 ZMW383,11400 MAD
2000 ZMW766,22800 MAD
5000 ZMW1.915,57000 MAD
10000 ZMW3.831,14000 MAD