درهم مغربي إلى دونغ فيتنامي

تحويل MAD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٢٬٣٦٥٬٥٣٠ vnd

1.00000 MAD = 2365.53000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 20:15 UTC
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MAD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.9640518.3665
1GBP1.1532711.2292102.1711.657881.916581.1118121.1823
1USD0.938250.813537183.121.348751.559210.9045517.2326
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622650.01875860.01088250.207322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Vietnamese Dong
1 MAD2365.53000 VND
5 MAD11827.65000 VND
10 MAD23655.30000 VND
20 MAD47310.60000 VND
50 MAD118276.50000 VND
100 MAD236553.00000 VND
250 MAD591382.50000 VND
500 MAD1182765.00000 VND
1000 MAD2365530.00000 VND
2000 MAD4731060.00000 VND
5000 MAD11827650.00000 VND
10000 MAD23655300.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الدرهم المغربي
1 VND0.00042 MAD
5 VND0.00211 MAD
10 VND0.00423 MAD
20 VND0.00845 MAD
50 VND0.02114 MAD
100 VND0.04227 MAD
250 VND0.10568 MAD
500 VND0.21137 MAD
1000 VND0.42274 MAD
2000 VND0.84548 MAD
5000 VND2.11369 MAD
10000 VND4.22738 MAD