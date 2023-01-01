درهم مغربي إلى لوتي ليسوتو

تحويل MAD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
1843.32 lsl

1.00000 MAD = 1.84332 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:9 UTC
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MAD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437391.661990.9641518.3773
1GBP1.1531411.22925102.1751.657521.916511.111821.1917
1USD0.93810.813504183.121.34841.559090.9044517.2395
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622230.01875710.01088130.207405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Lesotho Loti
1 MAD1.84332 LSL
5 MAD9.21660 LSL
10 MAD18.43320 LSL
20 MAD36.86640 LSL
50 MAD92.16600 LSL
100 MAD184.33200 LSL
250 MAD460.83000 LSL
500 MAD921.66000 LSL
1000 MAD1843.32000 LSL
2000 MAD3686.64000 LSL
5000 MAD9216.60000 LSL
10000 MAD18433.20000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الدرهم المغربي
1 LSL0.54250 MAD
5 LSL2.71251 MAD
10 LSL5.42501 MAD
20 LSL10.85002 MAD
50 LSL27.12505 MAD
100 LSL54.25010 MAD
250 LSL135.62525 MAD
500 LSL271.25050 MAD
1000 LSL542.50100 MAD
2000 LSL1085.00200 MAD
5000 LSL2712.50500 MAD
10000 LSL5425.01000 MAD