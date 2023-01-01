درهم مغربي إلى دولار جامايكي

تحويل MAD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
15120 jmd

1.00000 MAD = 15.12000 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:8 UTC
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MAD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.964218.3778
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.1118521.1923
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.904517.24
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088190.207411

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار جامايكي
1 MAD15.12000 JMD
5 MAD75.60000 JMD
10 MAD151.20000 JMD
20 MAD302.40000 JMD
50 MAD756.00000 JMD
100 MAD1512.00000 JMD
250 MAD3780.00000 JMD
500 MAD7560.00000 JMD
1000 MAD15120.00000 JMD
2000 MAD30240.00000 JMD
5000 MAD75600.00000 JMD
10000 MAD151200.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الدرهم المغربي
1 JMD0.06614 MAD
5 JMD0.33069 MAD
10 JMD0.66138 MAD
20 JMD1.32275 MAD
50 JMD3.30688 MAD
100 JMD6.61376 MAD
250 JMD16.53440 MAD
500 JMD33.06880 MAD
1000 JMD66.13760 MAD
2000 JMD132.27520 MAD
5000 JMD330.68800 MAD
10000 JMD661.37600 MAD