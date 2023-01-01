درهم مغربي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MAD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
2229.71 czk

1.00000 MAD = 2.22971 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:4 UTC
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MAD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.437491.662040.9641518.3768
1GBP1.153211.22925102.1751.657711.916661.1118621.192
1USD0.938150.813504183.121.348551.559210.904517.2398
1INR0.01128650.009787110.012030810.01622410.01875860.01088190.207409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MAD2.22971 CZK
5 MAD11.14855 CZK
10 MAD22.29710 CZK
20 MAD44.59420 CZK
50 MAD111.48550 CZK
100 MAD222.97100 CZK
250 MAD557.42750 CZK
500 MAD1114.85500 CZK
1000 MAD2229.71000 CZK
2000 MAD4459.42000 CZK
5000 MAD11148.55000 CZK
10000 MAD22297.10000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الدرهم المغربي
1 CZK0.44849 MAD
5 CZK2.24245 MAD
10 CZK4.48489 MAD
20 CZK8.96978 MAD
50 CZK22.42445 MAD
100 CZK44.84890 MAD
250 CZK112.12225 MAD
500 CZK224.24450 MAD
1000 CZK448.48900 MAD
2000 CZK896.97800 MAD
5000 CZK2242.44500 MAD
10000 CZK4484.89000 MAD