درهم مغربي إلى كيب لاوي

تحويل MAD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
1940560 lak

1.00000 MAD = 1940.56000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:9 UTC
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MAD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437391.661990.9641518.3773
1GBP1.1531411.22925102.1751.657521.916511.111821.1917
1USD0.93810.813504183.121.34841.559090.9044517.2395
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622230.01875710.01088130.207405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / كيب لاوسي
1 MAD1940.56000 LAK
5 MAD9702.80000 LAK
10 MAD19405.60000 LAK
20 MAD38811.20000 LAK
50 MAD97028.00000 LAK
100 MAD194056.00000 LAK
250 MAD485140.00000 LAK
500 MAD970280.00000 LAK
1000 MAD1940560.00000 LAK
2000 MAD3881120.00000 LAK
5000 MAD9702800.00000 LAK
10000 MAD19405600.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الدرهم المغربي
1 LAK0.00052 MAD
5 LAK0.00258 MAD
10 LAK0.00515 MAD
20 LAK0.01031 MAD
50 LAK0.02577 MAD
100 LAK0.05153 MAD
250 LAK0.12883 MAD
500 LAK0.25766 MAD
1000 LAK0.51531 MAD
2000 LAK1.03063 MAD
5000 LAK2.57657 MAD
10000 LAK5.15314 MAD