درهم مغربي إلى دولار ليبيري

تحويل MAD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٨٬٥٧٤٫٢٠ lrd

1.00000 MAD = 18.57420 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:9 UTC
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MAD إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437391.661990.9641518.3773
1GBP1.1531411.22925102.1751.657521.916511.111821.1917
1USD0.93810.813504183.121.34841.559090.9044517.2395
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622230.01875710.01088130.207405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار ليبري
1 MAD18.57420 LRD
5 MAD92.87100 LRD
10 MAD185.74200 LRD
20 MAD371.48400 LRD
50 MAD928.71000 LRD
100 MAD1857.42000 LRD
250 MAD4643.55000 LRD
500 MAD9287.10000 LRD
1000 MAD18574.20000 LRD
2000 MAD37148.40000 LRD
5000 MAD92871.00000 LRD
10000 MAD185742.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / الدرهم المغربي
1 LRD0.05384 MAD
5 LRD0.26919 MAD
10 LRD0.53838 MAD
20 LRD1.07676 MAD
50 LRD2.69191 MAD
100 LRD5.38382 MAD
250 LRD13.45955 MAD
500 LRD26.91910 MAD
1000 LRD53.83820 MAD
2000 LRD107.67640 MAD
5000 LRD269.19100 MAD
10000 LRD538.38200 MAD